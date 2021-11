Wrakseling mei QR-koade: "Alden driigje bern fan swimles te heljen"

Nei alle gedachten soene bern tydlik ophâlde en dat fynt Keizer as swimynstrukteur net winsklik. "It moat net sa wêze dat bern tydlik ophâlde mei swimles. Dat is in basisfeardichheid yn in wetterryk lân as Nederlân. As bern gjin swimmen leare, dan barre der ûngelokken. Dit kin net de bedoeling wêze"

Gjin personiel en jild foar

Dêrnjonken soe in QR-kontrôle ekstra wurk betsjutte. "Wy hawwe as lyts swimbad net in kassa of kontrôlepost. Boppedat is der personiel tekoart yn it swimûnderwiis en hawwe wy de finansjele middels net om der ien spesjaal del te setten. Dus it is mar de fraach oft je soks rûn krije. Ik bin keal, mar ik sit figuerlik wol mei de hannen yn it hier."