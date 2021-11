Harkemase Boys set befeiligers yn foar nije coronaregels

Wa't yn de fuotbalkantines wat ite of drinke woe, moast de ôfrûne wiken al beskikke oer in QR-koade. Fan hjoed ôf moat it tagongsbewiis op mear plakken toand wurde: ek as minsken wat ophelje wolle út de kantine, nei it húske moatte of op it terras foar de kantine sitte wolle.

"Wy kinne en wolle ús eigen frijwilligers dêr net mei opsadelje", seit Heeringa. "Krijst diskusjes by de yngong fan de kantine, it terras en de klaaikeamers."

Polsbantsje by QR-koade

As alles neffens plan giet, dan leaut Heeringa dat it allegear goedkomt. "It is net hiel bysûnder: de befeiligers sille de QR-koade tsjekke fan minsken dy't nei binnen ta wolle. Wa't in koade hat, krijt in polsbantsje. Ast gjin koade hast, dan meist net yn de kantine of op it terras."

De foarsitter seit dat dat foar it publyk gjin probleem hoecht te wêzen. "Dan moatst efkes by ien fan de ferkeappunten lâns it fjild in bakje kofje helje."