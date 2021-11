Dyk nei Bûtenpost langer ticht: CDA stelt fragen oan kolleezje

Sy wolle witte oft omwenners wol ynformearre binne. It CDA makket him soargen oer ûndernimmers dy't fan de ôfsluting te lijen hawwe, lyk as in benzinepomp en in sportskoalle. De fraksje konkludearret ek dat der hast gjin buorden pleatst binne oer de berikberens. Sa't it der no foar stiet moat de dyk 11 febrewaris wer iepen wêze.