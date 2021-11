Fryske frijwilligers op 19 lokaasjes yn 't spier foar de Natuerwurkdei

"It measte giet om snoei- en ûnderhâldswurk", leit Wiebe Bouma fan Landschapsbeheer Friesland út. Dizze natuerorganisaasje is oansletten by de lanlike dei. "Mar je kinne ek beammen plantsje of rillen oanlizze. It kin likegoed yn natuergebieten as yn doarpen."

De measte frijwilligers dogge wol faker mei oan de dei, seit Bouma. "It oantal minsken dat by in put meidocht is yn Fryslân wol heech. Yn totaal dogge 8.000 minsken mei oan sa'n 500 putten troch hiel Nederlân."