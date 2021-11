Omrop TIP: Grutte Pier yn FryslânDOK

Histoaryske werklikheid

Al it bloed dat Pier oan dw hannen hie ta spyt, berikte er yn werklikheid net folle foar de Friezen. Neffens histoarisy wie Pier net mear as in spylbal yn in Europeesk machtsspul. Hy fierde in efterhoedegefjocht yn in tiid dêr't Fryslân krekt grutte stappen foarút sette. Der wurde fraachtekens set by it romantisearjen fan de folksheld.