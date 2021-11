Friso Douwstra oer Thialf: "Keamerleden witte dat it regear oan set is"

En dat dossier is net samar ien. It iisstadion kin al jierren net út en jild út it Den Haag wei lit lang op him wachtsje. Friso Douwstra is yntusken fiif wiken ferantwurdlik foar it dossier: "In hiele moaie job, in útdaging. Foar soks moais as Thialf haw ik in soad oer", seit er.

Stipe fan it Ryk

Om Thialf oerein te hâlden, moat de provinsje nochris 542.000 euro dellizze. It sportkompleks hat dan ek gau stipe fan it Ryk nedich. Neffens Douwstra is it noch net wis oft dy stipe der komt, mar hy set him derfoar yn en hat goeie hoop. "As je earne sûnder hoop en moed yn geane, dan wurdt it neat."