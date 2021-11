WEROMBLIK: dit wiene eardere winners fan de Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis fan Fryslân. De provinsje Fryslân rikt de priis om it jier út, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzy. De priis waard oant 2001 om de trije jier útrikt. Sneon giet de priis nei Eeltsje Hettinga. Foar Weromblik dûkten wy yn it Omrop-argyf syn foargongers op.