SC Makkingea mist net-faksinearre frijwilligers by iepening nije kantine

Yn Makkingea gie dat oer it algemien goed: in frijwilliger by de yngong fan it doarpshûs kontrolearre op it griene skerm by de yngong. Mar guon frijwilligers, dy't ek meiholpen ha om de kantine op te knappen, binne freedtejûn thús bleaun. "Sy binne net faksinearre en koenen net komme", seit foarsitter Jan de Groot. "Dat is spitich."

Te min frijwilligers

Mar hoewol't de kontrôle freedtejûn goed ferrûn, ropt de nije maatregel ek fragen op. Op in sneontemoarn ha de frijwilligers it ek drok mei tee skinke, de kofje yn de kantine, it materiaal en alle bern.

It kontrolearjen op de QR-koade komt dêr no noch by. Troch it tekoart oan frijwilligers binne der gewoanwei te min minsken om QR-koaden te scannen.