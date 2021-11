Van den Belt tsjin Van den Belt by PEC Zwolle tsjin SC Cambuur

It is foar it earst dat heit en soan yn kompetysjeferbân tsjin elkoar spylje. Cambuur en PEC oefenen de lêste jierren wol tsjin elkoar en dan spile Thomas ek wol mei, mar yn de earedivyzje is dochs oars. Gerald: "In alle opzichten is het een heel belangrijke en spannende wedstrijd, voor ons als gezin extra."

"Het is speciaal"

Wa't tinkt dat it by de famylje Van den Belt dizze wike oan de itenstafel mar oer ien ding gie, hat it mis. Se hawwe it der net safolle oer. Dochs witte beiden dat it wol bysûnder is dat se tsjin elkoar moatte. "Het is altijd wel speciaal", fynt Thomas.