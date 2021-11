Komfortabele thúsoerwinning fan Aris op Apollo

De start fan Aris wie prima. De Ljouwerters kamen al fluch mei 13-4 foar. Benammen troch eigen flaters kaam Amsterdam wol wer yn de buert. Nei it earste kwart wie it 23-17.

Aris oppermachtich

Yn it twadde kwart fergrutte Aris de skoare. De Ljouwerters hienen it yn dizze faze hielendal net dreech mei Apollo en rûnen healwei de wedstriid út nei in foarsprong fan 19 punten (47-28).

Dy foarsprong kaam yn it tredde kwart ek net yn gefaar. It kwart wie dan wol aardich yn lykwicht (26-22), mar de totaalskoare wie noch hieltyd rom yn it foardiel fan Aris: 73-50.

Yn de slotfaze krigen spilers dy't gewoanwei net sa'n soad yn aksje komme noch wat spyltiid. Apollo kaam net mear yn de buert en dus boekte Aris in komfortabele oerwinning.

Foar de ploech fan Vincent van Sliedregt is it de fiifde oerwinning yn acht wedstriden.

Topskoarer

Ar'mond Davis makke de measte punten by Aris: 18. Yn totaal kamen fjouwer spilers yn de dûbele sifers kwa punten: Ryan Logan, Tim Hoeve en Shaq Doorson ek. Doorson heakke dêr ek nochris 11 rebounds oan ta.

Dikymbe Martin makke tsjin Apollo syn debút foar Aris. Yn tolve minuten kaam er ta twa punten, beide fan de frijeworpline ôf.