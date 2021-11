Friezen binne echte swietbekken: sûkerbôle, oranjekoeke, Fryske dúmkes of tink ris oan al dy ferskillende soarten koeke. Fryslân hat in rike tradysje fan swiete resepten. De sussen Betty en Henny Feenstra wurken eartiids beiden by in echte bakker. En sadwaande ûntstie it idee om in Frysk bakboek te skriuwen. Dat boek is der no en wurdt freedtejûn presintearre.