Hearrenfean-ferdediger Bakker ferfangt Dresevic, Joey Veerman wer fit foar NEC

Nick Bakker hat sneon tsjin NEC wer in basisplak. Dat komt troch de skorsing fan Ibrahim Dresevic. "Nee, ik vind het geen verrassing dat ik nu speel."

Ferline wike spile Dresevic wol yn de basis, wylst 't Bakker dêrfoar in pear kear in basisplak hie. Jansen hat sintraal efteryn de kar tusken Dresevic, mear in technyske ferdediger en goed oan de bal of foar Bakker, in sterke en deeglike ferdediger. "Ik denk dat ik nog veel dominanter kan zijn. Daar heb ik het ook veel met de trainers over. Beter worden aan de bal."

'Meer dan een degelijke verdediger'

Is de titel deeglike ferdediger eins in komplimint? "Het is maar net hoe je het ziet. Dat betekent dat je geen gekke dingen doet. Maar aan de andere kant denk ik dat ik wel iets meer kan brengen. Dat mensen gaan zien dat ik meer ben dan een degelijke verdediger."

Om wat better yn de kunde te kommen mei Nick Bakker ha we him frege nei in pear fan syn 'favoriten'. Dêr rôlle it folgjende út: