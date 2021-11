Steenbergen yn persoanlik rekôr nei EK-brûns: "Ben er superblij mee"

Steenbergen skerpe mei dy tiid har persoanlik rekôr oan. Mei in tiid fan 52,22 hie se har as twadde pleatst foar de finale. Sarah Sjöström wie yn de heale finale 0,01 rapper. Ek yn de finale wie Sjöström de fluchste. It sulver wie foar Katarzyna Wasick út Poalen.

"Missie geslaagd"

De Friezinne is dik tefreden mei har prestaasje. "Voor dit toernooi had ik een persoonlijk record van 52,6. Dat is nu 51,9. Een medaille en een dik persoonlijk record, meer had ik niet kunnen doen. Ik ben er echt superblij mee."

Healwei de race lei Steenbergen noch sânde. "Ik moet het hebben van de keerpunten en van de laatste 50 meter. En dat liep heel goed. Missie geslaagd."

Twadde medalje op ynternasjonaal toernoai

It is de twadde kear dat Steenbergen in yndividuele medalje wint op in ynternasjonaal toernoai. Yn 2015 wûn se brûns op de 100 meter wikselslach.

Tongersdei griep Steenbergen krekt njonken in medalje. Op de 100 meter wikselslach einige se as fjirde, op 0,10 sekonde fan it brûns.