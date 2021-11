Roberts Uldrikis op 'e nij yn de basis by SC Cambuur

Trainer Henk de Jong sjocht gjin reden om dat wer te feroarjen. Hy is tefreden oer de lange Let. "Roberts die it goed yn it druk setten en it is echt in oanspylpunt. It kin oer de grûn en troch de loft. We ha der wol in wapen by."

De reaksje dy't Boere jout, stimt De Jong ek posityf. "It is in teamplayer, dy't knokt. Hy komt wol werom", ferwachtet de Drachtster coach. Fierder sil hy nei alle gedachten neat feroarje yn syn opstelling. Of David Sambissa, dy't ferline wike blessearre útfoel, moat net ynsetber wêze. "Ik moat aanst efkes mei him oerlizze. Hy moat topfit wêze. Oars is Nick Doodeman der."