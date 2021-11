Klimaatfytsers oankaam yn Glasgow

Yn de groep fytsten ek twa Friezen mei: Dirk Kuiken fan Sint-Jabik en Ellis Mourits fan Ljouwert.

Kuiken fertelt oer de oankomst yn de grutte stêd, dêr't op it stuit de klimaattop holden wurdt. "It is frij dramatysk, it wurdt hieltiten slimmer. Earst hast noch wol in bytsje natoer, stadichoan sjochst de stêd oankommen; it ferkear, it lawaai, de stank. Dan tinkst: wat dogge wy dochs mei dizze moaie planeet?"

Boppedat is it troch de klimaattop noch drokker yn de stêd. En der rint in soad plysje yn de stêd, falt him op. "Hoewol't se hiel freonlik binne, hat it ek wol wat grimichs."

Boadskippen oerlangje oan Timmermans

Ien fan de doelen fan de fytstocht is it oerbringen fan boadskippen oan de vice-foarsitter fan de Europeeske Kommisje Frans Timmermans. "Safier binne we noch net, we binne justerjûn pas oankaam yn Glasgow, earst noch efkes akklimatisearje."