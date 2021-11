Bern út it eardere Ferwerderadiel krije al fyftjin jier in Frysk boek

Alle learlingen út groep 5 fan de basisskoalle krije freed it boek Hero fan de gemeente. It is in ferhaal oer twa skoalbern en harren Frysk hynder yn de Twadde Wrâldoarloch. Mei dêrom kamen de twa haadrolspilers oan by MFC It Trefpunt yn Hallum op in Frysk hynder.

Yn petear mei Kanada

Hoewol't it boek oan 500 bern útdield wurdt, binne allinnich de skoallen út it eardere Ferwerderadiel byinoar kaam yn Hallum. Neist in echt Frysk hynder stiet der ek in digitaal petear mei de skriuwster fan it boek, Martha Attema, op it programma.