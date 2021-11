Soarchfersekerders skrasse besunigingsplannen foar selsstannige psychiaters

Haye bij de Weg is selsstannich psychiater. "Ik bin bliid dat De Friesland seit 'wy ha in oantal dingen net hielendal goed dien', mar it giet allinnich mar oer diagnostyk en net oer behanneling, en dat is it wichtichste wat we dogge", fertelt er.

'80 persint is behanneling'

"As wy allinne diagnostyk dogge en minsken net behannelje, dan binne se net hiel fier kommen." Mar in lyts diel fan it wurk fan selsstannige psychiaters bestiet út diagnoaze stelle. "En 80 persint is behanneling. Dêryn sizze se: 'wy erkenne jim dêryn net as psychiater yn jim wurksumheden'."

"Dat docht sear, want ik sjoch elke dei minsken wêrfan't ik tink dat ik de bêste bin om harren yn dizze faze te behanneljen." Bij de Weg wol dêrom dat de fersekerders nochris mei de partijen om tafel geane. "Ik wol dat de soarchfersekerders harren ear te lústerjen lizze by de GGZ-ynstellings en ek by de selsstannige psychiaters."