PietCast: slagget it om de CO2-útstjit te ferleegjen?

Piet hat syn twivels oer of it slagje sil om de CO2-útstjit te ferleegjen. Fansels hawwe we it dêroer fanwegen de miljeutop dy't dizze dagen hâlden wurdt yn Glasgow. Dat dêr al ôfpraat is de ûntbosking tsjin te gean, fynt Piet wichtig.

Fierder hawwe Piet en Wim it koart oer de winter en oer it waar fan dizze wike. In kertierke legedruk waarpraat op ynternet: