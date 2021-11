GGD Fryslân: it tal coronabesmettingen yn tehuzen en thússoarch rint hurd op

It coronafirus komt de ferpleech- en fersoargingshuzen wer binnen, konkludearret GGD Fryslân. Op dit stuit binne der sân besmettingsklusters yn tehuzen. By twa dêrfan giet it om mear as tsien besmettingen. It tal positive testen is oprûn nei 134 yn ien wike.

It giet benammen om bewenners. "Yn in tehûs wenje minsken ticht opinoar. Net eltsenien wurdt der like siik fan, mar âlderein hat net altyd mear in goed ymmúnsysteem", seit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân.