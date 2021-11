Ald-keatskening Coos Veltman foardroegen as nije KNKB-foarsitter

Nei syn aktive keatskarriêre hat Veltman ek op bestjoerlik mêd aktyf west. By keatsklup Hâld Moed fan Jorwert, mar hy wie ek foarsitter fan de federaasje Snits. Veltman is ien fan de oprjochters fan de keatsferiening fan Hommerts-Jutryp. Hy is ek foarsitter fan dizze klup.

Veltman fynt dat der omtinken wêze moat foar it takomstbestindich meitsjen fan it keatsen. It keatsen kin him ûnderskiede mei it bydragen oan beweging en ferbining en it hat in sterke posysje op it plattelân, sa seit Veltman. "Op it plattelân kin it keatsen in grutte ferbinende rol spylje yn in mienskip", sa seit Veltman.

Frijwillich, mar mei-inoar

Veltman hat in folsleine baan as programmamanager by de provinsje. It wurk as foarsitter sil foar him hielendal frijwilligerswurk wêze. "Mar ik hoech it net allegearre sels te dwaan", nuansearret hy. "Ik sis altyd: allinnich kinst neat, mar mei-inoar kinst in hiel soad."

As Veltman yn april op de algemiene ledegearkomste keazen wurdt, krijt it keatsbûn wer in echte keatser oan it roer. Oer oft dat in foardiel is wol Veltman him net útlitte: "Ik kin my der wol wat by yntinke, mar it is oan oaren om dêr in oardiel oer te jaan".