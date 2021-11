Veiligheidsregio Fryslân warskôget: reitsje deade fûgels net oan

Minsken dy't in deade fûgel fine, kinne dat melde by it Fryske Miljeu-alarmnûmer, it Dutch Wildlife Health Centre en it lanlik meldpunt foar bistesykten.

Wa't wol yn fûgelgebieten komme moat, kin it bêst op de paden bliuwe, hûnen oan de line hâlde, fûgels net fuorje en se net opfleane litte.

In pear dagen lyn is de fûgelgryp fêststeld by in wetterfûgelhâlderij yn Parregea.