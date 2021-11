De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Yn ‘e kunde-kollum"

Wa bin ik? Wêrom sjoch ik nei de wrâld sa't ik doch? Wat hawwe jo dêroan? Wat haw ik oan hoe't in oar nei de wrâld sjocht? En wêr haw ik ynfloed op? It binne fragen dy't jo faaks net eltse dei stelle. Ik ek net, mar as kollumnist fan tsjinst doch ik dat wol, en net foar neat. It is ommers de opdracht fan de kollumnist om har eagen op 'e wrâld alle wiken mei jo te dielen. As wittenskipper fyn ik it dan wichtich, dat jo witte wêr't dat weikomt.

No kin ik myn namme, myn leeftiid en myn berteplak neame en ik kin jo fertelle wêr't ik wenje en wurkje. Folút hjit ik Nelleke Laure IJssennagger-van der Pluijm. Ik bin 35 jier âld en berne in Hengelo, Twinte. Sûnt juny wenje ik yn Mantgum en sûnt maart wurkje ik by de Fryske Akademy, as direkteur-bestjoerder.

Mar wat seit dat eins? It seit alderearst wat oer de karren fan ús âlden. It fertelt jo ek dat ik troud bin, dat wy keazen hawwe om yn in doarp in Fryslân te wenjen en dat ik wurkje yn de wittenskip. De kar fan ús heit en mem hie ik gjin ynfloed op, de oare saken wol, alteast, dat wol ik graach leauwe.

Sa binne der noch mear karren, dy't wat oer my sizze. Op myn achttsjinde keas ik der bygelyks foar om in jier nei in skoalle yn Noarwegen te gean, by in gastfamylje te wenjen en Noarsk te learen. It is dus net hielendal - of eins hielendal net - tafallich, dat ik letter promovearre bin op in ûndersyk nei de Fikingetiid.

Tolve jier nei dat jier yn Noarwegen keas ik derfoar om yn Cornwall te wurkjen, in oar ynteressant kustgebiet dat lykas Fryslân in minderheidsregio is. It is dus likemin tafallich dat ik it net slim fûn om nei in nij plak te ferhúzjen, no wer yn Fryslân, en in nije taal te learen. Dat is krekt nijsgjirrich, aventoer! Oft it no Noarsk, Ingelsk of Frysk is.

Uteinlik binne it altyd de minsken dy't ik tsjinkaam bin, dy't foarm jûn hawwe oan hoe't ik de wrâld sjoch. Dat betsjut net dat ik de sjenswizen fan oaren altyd oernaam haw, of it altyd mei harren iens bin. Nim de Brexit, dêr wie ik fûl op tsjin en troch yn Cornwall te wenjen bin ik der allinnich mar mear fan oertsjûge rekke hoe min oft it idee fan Brexit is. Mar troch petearen mei in buorman op it plattelân begryp ik wol hoe't hy sjocht nei Europa, nei Ingelân en nei Cornwall, en wêrom't Brexit foar him wichtich is of yn eltse gefal wichtich liket.

Sa giet it ek yn de wittenskip. Eins sjochst mei eltse publikaasje dy'tst lêst troch de eagen fan in oare wittenskipper. Sjochst oare stânpunten en dat ropt nije fragen op. Dêr giet it om yn de wittenskip; sykje nei nije ynformaasje en sjenswizen, ynteressearre wêze yn hoe 't oaren dat ynterpretearje, en dêrmei de grinzen fan 'e kennis ferlizze.

Troch myn kollega's no kom ik ek yn oanreitsjen mei saken dêr't ik oars net fan heard hawwe soe. En dat is net altiten wittenskiplik. Ien fan myn kollega's spilet bridge, bygelyks, en omdat ik gjin idee haw hoe't dat spul eins wurket haw ik de regels mar ris opsocht. Ik bin se ek wer fergetten, mar dochs.

Myn oare kollega wit alles fan Fryske hinnen. No wit ik wol wat fan Fryslân, mar dat der Fryske hinnen binne, hie ik noch nea fan heard, lit stean fan sitroenweiten of gielweiten.

Fan de kollums fan Joana Duarte op dit plak haw ik har blik op Fryslân meikrigen. It hat my sjen litten hoe't in net-memmetaalsprekker it gewoan doare moat om Frysk te praten. As nije sprekker fan it Frysk fyn ik it in grutte eare dit plak fan har oer te nimmen. Ik sil besykje har wize wurden te omearmjen: own your accent.

No't jo my kenne, kinne wy wol dookje. En no't wy dookje, mei ik dy ek wol freegje: wêrom sjochsto nei de wrâld sa ast dochst? Ik soe sizze: own your accent net allinne yn dyn taal, mar ek yn dyn eagen op de wrâld. Oant nije wike!"