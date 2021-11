Bowling Dokkum wrakselet mei ôfsizzingen troch minsken sûnder QR-koade

Sa soe der in skoalle út Ljussens komme, mar omdat ien fan de bern corona hat, komt de hiele groep net. De omset fan it famyljebedriuw is noch mar in kwart fan foar de corona.

Ofsizzingen

"It slimste wie de lockdown, dat wy folslein ticht moasten", seit Woudman. "Op in gegeven stuit is de ein yn sicht en dan meie je wer iepen. De boekingen rûnen prima. Mar mei it ynfieren fan de QR-koade krigen wy wer allegearre telefoantsjes mei ôfsizzingen. Want yn eltse famylje, klup of feriening binne wol in pear minsken dy't net faksinearre binne. Dy hawwe dus net in QR-koade."

Wol ien yn auto, net oan ien tafel

Doe't er syn saak ferplichte ticht hie, krige Woudman teminsten noch stipe fan de oerheid. No hat er hielendal neat. "Dan wurdt it wol ferliedlik om ien sûnder koade der mar tuskentroch strûpe te litten. As famylje libje sy ek byinoar, sy komme yn deselde auto's hjir oan. Mar sy meie by ús dan net mei-inoar oan ien tafel sitte. Dat is in bytsje bryk."