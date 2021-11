Wol opjeften, mar Noardeast-Fryslân en Achtkarspelen nimme begrutting oan

Hoewol't gemeente Noardeast-Fryslân yn de oanrin nei 2025 flink besunigje moat, is de begrutting foar 2022 wol fêststeld troch de ried. In oantal moasjes hat lykwols foar in pear oanpassingen soarge.

De gemeente moat nei 2025 ta twa oant trije miljoen besunigje. Dêrom hat it kolleezje in kumulative OZB-ferheging (onroerende zaakbelasting) fan 10 persint it jier foarsteld. De ried sjocht dêr gjin oplossing yn, mar it kolleezje hat op syn beurt wol oanjûn dat it jild earne wei komme moat.

Dêr komt wol by dat der noch ûnwissichheden binne mei it nije kabinet dat noch komme moat, de 'herijking' fan it gemeentefûns en it jild foar de jongereinsoarch.