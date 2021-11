QR-koade foar binnensporten: "Yngewikkeld, mar we wolle sporten bliuwe"

En foar de binnensporten feroaret der hielendal neat: dêr giet it coronatagongsbewiis dit wykein echt yn. "De earste reaksje by klups is: hoe dan?", seit De Vries. "Troch wa? Want dat is it grutte probleem: wa moat dit kontrolearje? Moatte we hjir in aparte frijwilliger foar ha of komt ien ús helpen?"

Frijwilligerstekoart

Bykommend probleem is dat in soad ferieningen al in tekoart oan frijwilligers ha. "Dat wurdt no allinnich mar yngewikkelder. De earste reaksje is dus frij heftich."

Want ek al kinne ferieningen minsken fine om by de doar te kontrolearjen, dan kin dat ek noch wolris dreech wurde. "We moatte no elkoar kontrolearje. Kinst dus ek ien treffe dy't de boel net op oarder hat, mar wol graach nei binnen ta wol. Dat kin hiel ferfelende situaasjes jaan."

Praktysk ynsteld

Dochs sjocht De Vries dat de men yn it ferieningslibben hiel praktysk ynsteld is. "We wolle sporten bliuwe."

Hjir en dêr tinke gemeenten ek mei: "Yn Raalte bygelyks, dêr wolle se 1.000 euro beskikber stelle oan ferieningen. Flau sein kinst dan noch wol tinke: wat keapest dêr as feriening foar? Moatst minsken fine en dat is in opjefte."

Hoe komt it?

Dus hoe't it dit wykein komt is noch even de fraach. "De plakken dêr't it der profesjoneel oan tagiet, dêr kinst ferwachtsje dat se mei gastmanlju en -froulju wurkje. En fierder tink ik dat guon gemeenten ek mooglikheden sykje om ferieningen te helpen. Der wurdt oan alle kanten oer neitocht."

Sels bliuwt De Vries ek optimistysk: "It is yngewikkeld, mar de measte minsken redenearje dat it glês fol is. Ferieningen wolle in oplossing fine dat it sporten trochgean kin. Dat fyn ik hiel posityf."