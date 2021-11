Achtkarspelen voorziet problemen met Profronde als nieuw evenementenbeleid doorgaat

Spoelstra beantwoordde vragen van FNP-raadslid IJde van Kammen. De provincie kondigde eerder deze week een nieuw beleid aan voor de organisatie van evenementen in of bij kwetsbare natuur. De provincie hoopt dat met het nieuwe beleid de regels voor organisatoren duidelijker worden. De afgelopen jaren werden geregeld festivals geschrapt na geharrewar over vergunningen.

Ecologisch onderzoek

In de nieuwe regels maakt de provincie onderscheid tussen feesten binnen en buiten de bebouwde kom. Dat betekent voor dorpsfeesten en festivals in het buitengebied al snel dat ze ecologisch onderzoek moeten laten doen om te kijken of de schade aan de natuur beperkt blijft.