Achtkarspelen foarsjocht problemen mei Profronde as nij evenemintebelied trochgiet

Deputearre: gjin gefolgen foar merken en doarpsfeesten

Deputearre Douwe Hoogland hat earder oanjûn dat de nije regels gjin gefolgen ha sille foar bygelyks merken, doarpsfeesten en optochten mei fersierde weinen. "Dy optochten kinne gewoan holden wurde. Graach sels, want wy binne der net foar om kulturele eveneminten de kop yn te drukken."

It moat der neffens Hoogland just foar soargje dat it proses foar organisaasjes makliker wurdt. "Net dat der op it lêste momint noch ris in 'hiccup' komt en dat it net holden wurde kin omdat der is in hanthaveningsfersyk komt. Dat is wat we no krekt net wolle."