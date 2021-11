Oplossing wenningneed? By dit fabryk rôlje aanst 20 hûzen deis fan de bân

It is ien fan de oplossingen dy't bydrage kin oan de wenningneed en it kin in grutte opstekker wêze foar it 'Deltaplan van het Noorden'.

Ut in enkête fan Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost oer dat deltaplan docht bliken dat minsken fine dat der sosjale hierwenningen by komme moatte. Foar elke nije keapwenning moat der op syn minst ek ien sosjale hierwenning komme, fynt in mearderheid fan de ûnderfregen.

"Dat lit wol sjen dat dêr in soad ferlet fan is", seit direkteur Hilbrand Katsma fan Van Wijnen. "Mei dit fabryk kinne wy dêryn foarsjen."