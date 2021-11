Swimster Steenbergen komt 0,10 sekonde tekoart foar EK-medalje

Steenbergen gong net goed fan start. Mei de skoalslach en de frije slach makke se wol wat goed, mar it wie krekt net genôch foar in medalje. Se einige nei 58,15. De titel gong nei Alicja Tchorz út Poalen. Maria Kameneva (Ruslân) pakte sulver, Sarah Sjöström (Sweden) brûns.

De Friezinne hie har as twadde pleatst foar de finale. Har tiid yn de heale finale wie 58,41. Allinnich Sjöström wie rapper yn de heale einstriid.

Persoanlik rekôr op 100 meter frij

Flak foar de finale swom Steenbergen in persoanlik rekôr yn de heale finale fan de 100 meter frije slach. Mei in tiid fan 52,22 pleatste se har as twadde foar de finale. Sjöström wie yn de heale finale 0,01 rapper. De finale is freed om 16.37 oere.