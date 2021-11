RIVM: kleur fan Fryslân op Europeeske coronakaart doocht net

Reizgjen

As Dútslân Nederlân beskôget as 'Hochrisikogebiet', moatte minsken dy't yn Nederlân west hawwe, foar't se fuortgean online harren komst melde by de Dútske oerheid. Se moatte fierders ek sjen litte dat se faksinearre binne tsjin it coronafirus, dat se krektlyn negatyf test binne of dat se krekt wer better wurden binne fan in coronabesmetting.

Frankryk, Italië en Portugal it geunstichst

Yn oare Europeeske lannen nimt it tal positive coronatests rap ta. Yn Frankryk, Italië en Portugal is de situaasje foarearst it geunstichst.