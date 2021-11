RIVM: gegevens Europeeske coronakaart doocht net

By de oare provinsjes kloppet de kleur neffens it RIVM wol. It is foar it earst sûnt ein july dat dielen fan Nederlân op it heechste nivo komme te stean. Begjin oktober wie Nederlân hielendal oranje, it op-ien-nei leechste nivo.

Limboarch yn ferhâlding measte besmettingen

Fan de ranglist fan provinsjes mei de measte besmettingen op de 100.000 ynwenners stiet Fryslân op it achtste plak. Hjir binne 1 op 550 Friezen besmet, weromrekkene nei ien wike tiid. Yn Limboarch is it it slimst mei in besmettingsgraad fan 1 op de 113 yn de wike.