Mooglik dochs multyfunksjoneel sintrum foar Twizelerheide

Der is alris earder ûndersyk dien nei de helberheid. Dêr die út bliken dat der wol plak foar is, mar it wie ûndúdlik oft der wol draachflak en genôch jild foar is. It kolleezje tocht fan net en sette in streek troch de plannen: de twa besteande skoallen soenen wol yn ien gebou komme, mei in pjutteboartersplak derby. Mar mear net.

"De finansjele romte is der op dit stuit net", sei wethâlder Jouke Spoelstra doe. "Yn de moaiste situaasje soene je alles wol byinoar hawwe wolle. Wy hawwe net allinne nei it finansjele plaatsje sjoen, mar ek nei it draachflak. En op guon punten wie wol wat wjerstân yn it doarp."

Teloarstelling

De inisjatyfgroep MFA Twijzelerheide wie djip teloarsteld. De ried hat fan it maitiid frege oft der dochs net nochris nei sjen wurde koe. Yn de akkommodaasje soe plak komme moatte foar beide basisskoallen, de berne-opfang en it doarpshûs.

6 miljoen

Dat nije ûndersyk komt der no. De gemeente wol ek sjen oft it noch oan lanlike of Europeeske subsydzjes komme kin om it gebou te beteljen. De ferwachting is dat it ûndersyk yn de maitiid fan takom jier klear is. De totale kosten wurde foarearst rûsd op 6 miljoen euro.