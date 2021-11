HEA! Anniek helpt minsken út de stront

Se kaam út de hoareka, mar no wurket se al wer in jier foar in rioelskjinmakbedriuw en dat foldocht har bêst. Anniek van der Bijl is de iennige frou by it bedriuw. Dêr jout se neat om. Sy genietet echt fan har wurk, benammen as se minsken út de brân helpe kin. Somtiden hat de eigener fan it ferstoppe húske sels alles al besocht, en dan fynt Anniek it prachtich as it har wol slagget it probleem op te lossen.