LTO: "Regels foar hobbyhâlders nedich om fûgelgryp te kearen"

"Ik haw net allinne noed oer de bedriuwen yn de omjouwing, mar om alle hinnebedriuwen yn in brede kuststrook fan Delfzijl oant Middelburg", seit Faber. Ek al sitte fûgels binnen, it bliuwt in ûnwisse tiid. "Wy sjogge dat der yn koarte tiid meardere yntroduksjes binne fan fûgelgryp troch wylde fûgels yn de plomfeehâlderij."

Hobbyhâlders en bedriuwsboeren

Dat kin likegoed by hobbyhâlders as by bedriuwen wêze. Faber fynt dat de regels foar de hobbyhâlders stranger wurde moatte. "Boppe de fyftich bisten wurde je tsjintwurdich as in bedriuw sjoen. Dan liket it my logysk dat je ek hannelje as in bedriuw en dat dêr regels foar binne."

Meibetelje

Neffens Faber mei der bêst ferskil wêze tusken lytse en grutte bedriuwen, ás der mar regels binne. "Ik fyn ek dat soksoarte bedriuwen betelje moatte oan it Diergezondheidsfonds, dat no de skea betelje moat. It komt no del op: net betelje, mar wol barre. Dat fyn ik in ferfelende situaasje, ek foar it draachflak ûnder de boeren."