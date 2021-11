'Bouboeren driigje te ferdwinen: troch legere ynkomsten kin it net út'

Wat binne no krekt de problemen? It Nederlânsk bouboerefakbûn hat alles op yn rychje set. Der spylje in fjouwertal dingen.

'Troch Europa 'oant 20 prosint minder ynkommen'

Nederlân hat plannen makke as bydrage foar it mienskiplike Europeeske lânboubelied. Dat moat op 1 jannewaris 2023 yngean. It Wageningen Universiteit en Research (WUR) hat dy plannen besjoen en is ta de konklúzje kaam dat de bouboeren hjirtroch oant 20 prosint minder ynkommen hawwe sille. En dêrby sit 20 oant 35 prosint fan de bouboeren no al ûnder de lege-ynkommensgrins, neffens de WUR.