MER: minister te betiid mei kar foar kabels troch Skiermûntseach

It ministearje fan Ekonomyske Saken set oant no ta alles yn op de kabels troch Skiermûntseach hinne oer it wantij nei de fêste wâl ta. Op in wantij komme de seestreamingen byinoar en it is dêrmei ek it meast 'rêstige' plak op it Waad om soks te dwaan.

Kwetsbere natuer

Wittenskippers en natuerorganisaasjes hawwe lykwols dúdlik makke dat der op dat plak ek de measte kwetsbere natuer te finen is. Sa lizze der moksel- en oersterbanken, komme der seegersfjilden foar en is it in wichtich plak foar de leppelbekken op it eilân. Hielendal as sy ferfearje.

Omdat it hjir ek om plakken giet dy't as lêste ûnder wetter rinne by heech wetter, is it ek in plak dêr't in hiel soad fûgel sitte.

Emden en Den Helder

Eins moatte alle ferskate opsjes foar sa'n stroomkabel op dit soarte fan saken nochris besjoen wurde, En dêr bliuwt it net by. Want de MER-kommisje kin gjin goede reden fine wêrom't der net goed sjoen is nei twa hiele oare rûten dy't net troch it Waad rinne.