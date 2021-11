Fokkens en Knol oer Deltaplan-draachflak: is Fryslân op 'e hichte?

Knol sjocht de wachtlisten yn de sosjale hier oprinnen. "Dy need is der, mar dit Deltaplan foarsjocht dêr net yn. Dit plan wol grutte nijbouwiken by de besteande grutte plakken. Wy moatte der om tinke dat wy de jongerein net twinge om te ferhúzjen nei grutte plakken. Dy rêde har wol, je moatte just nei de lytse mienskippen sjen."

Ek bou foar 'nije Friezen'?

Mear as de helte fan de ûnderfrege Friezen fynt dat der yn eigen provinsje byboud wurde moat. Knol begrypt wol dat Friezen bouwe wolle foar de eigen ynwenners. "Wy hawwe op dit stuit te krijen mei in krisis: minsken kinne net wenje wêr't sy wenje wolle. Je sjogge yn in soad plakken dat jongelju en âlderein net trochstreame kinne."

Fokkens jout lykwols oan dat it plan net is om allinne foar de eigen minsken te bouwen, mar ek foar de Friezen om utens en de 'nije Friezen' dy't nei de provinsje komme wolle. "Om onze eigen mensen te houden, maar ook om mensen hier naartoe te halen, omdat we de arbeidskrachten nodig hebben."

Gjin diskusje oer Lelyline

Oer it oanlizzen fan de Lelyline is minder diskusje. Sân op de tsien ûnderfregen fynt it in goede saak. Fokkens neamt dat 'hartstikke fijn.' "Niet omdat wij dat als college willen, maar ik denk ook oprecht dat het Fryslân verder kan helpen omdat je beter bereikbaar wordt."

Knol fynt it ek in goed plan, mar seit wol dat de Lelyline no ûnderdiel fan in 'gigantysk plan' wurden is. "Dat giet boppe elts foarstellingsfermogen."