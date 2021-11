Harnzer radiofedetten nimme ôfskie: "Was su illegaal as de pest"

De apparatuer stie yn it ferline yn de bakkerij fan Bijlsma oan de Kerkpoortstrjitte. "De apparatuur stond verstopt in de koeling en bij gebruik werd het opgewarmd met een theelichtje", fertelt Bijlsma. Doe't in plysjeman de boel yn beslach nimme woe, baarnde er de hannen oan de waarme apparaten.

It yn beslach nimmen wie dûbeld, want de plysje kaam gergeld efkes del foar in bakje by Radio Noordzee. Mar fanwegen konkurrearjende piraten moast der wol yngripen wurde.

Boetes

"It hat bulten geld koste. Mear as 10.000 gulden oan boetes. Dat was gewoan su. Mar wij hadden in fanklup fan in 1.900 man voor vijf gulden per jaar", seit Van Slooten. Sa koene de stjoerpiraten it dochs wer foarinoar krije.