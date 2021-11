Kuierjend ûnderfiningen útwikselje: 'Gjin hânlieding by bern mei beheining'

De stichting bestiet sûnt ein 2019. Yntusken dogge der yn Fryslân sa'n hûndert húshâldingen mei. "Niet iedereen komt altijd, maar we hebben een mooie groep in beeld", seit Sophia Cuperus fan de stichting. "Er doen ouders mee met kinderen van 30 jaar, maar ook ouders van kinderen van 3 jaar."

It tsjil op 'e nij útfine

"Als je een kind met een beperking krijgt, dan krijg je daar geen handleiding bij", leit sy út. Dat is in ieder geval mijn eigen ervaring, ik heb zelf een dochter met een beperking. Het is net alsof iedere ouder het wel opnieuw moet uitvinden. Je komt voor vragen te staan waar veel meer mensen mee zitten. Dus ik dacht: hoe fijn zou het zijn als je elkaar kunt ontmoeten om van elkaar te leren."

Oare beheiningen, selde problematyk

Dêrom waard de stichting opset en it docht bliken dat it in sukses is. "Het gaat om alle beperkingen, dat maakt eigenlijk niet uit. Want in de praktijk lopen ouders vaak tegen dezelfde problematiek aan. Ze kunnen elkaar ondersteunen en hebben aan een half woord genoeg."