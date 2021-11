Enkête: Nijbouplannen? Dan wol sosjale hier en bouwe yn eigen provinsje

Der is wol in tal saken dy't noarderlingen wichtich fine as as der yn dizze regio wenten byboud wurde. In soad animo is der net om folslein nije stêden of doarpen oan te lizzen.

In mearderheid fynt dat der allinnich of benammen by besteande plakken huzen byboud wurde moatte. Dat foar al dy wenningen de Lelyline der foaroer stiet, fine se bêst. Sân op de tsien fynt dit in goede saak.

Bouwe yn eigen provinsje

Goed trijekwart fan de noarderlingen ûnderfynt sels gjin neidielige gefolgen fan it wenningtekoart yn it lân. Dochs lykje noarderlingen it net sa slim te finen as yn harren eigen provinsje wenningen boud wurde.

Op de fraach yn hokker provinsjes huzen byboud wurde moatte, wurdt Fryslân troch mear as de helte fan de Friezen neamd. In selde persintaazje Grinslanners en Drinten sizze dit oer harren eigen provinsje. De ûnderfregen neamden de eigen provinsje dus it faakst.