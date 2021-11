Moanne fan de oanpaste sporten yn Drachten: “Sport is foar eltsenien”

Op it terrein fan VV Drachten is in fuotbalwedstriid foar beheinden organisearre en Cambuurtrainer Henk de Jong en boargemaster Jan Rypstra dogge de ôftraap.

"It giet derom dat de bern wille meitsje"

"No jonkjes en famkes, jimme witte wat jimme dwaan moatte, dus gean derfoar", seit coach Jouke, wylst hy syn G-team it fjild yn stjoerd. Syn VV Drachten sil it opnimme tsjin Dol-fijn, in oar G-team.

Nei in pear minuten stiet it 1-0 en wurdt spiler Harm-Jan nei de kant helle. "Ik fyn it leuk om in bytsje dwaande te wêzen", seit Harm-Jan wylst hy syn coach in hân jout. "Dêrom hâld ik sa fan fuotbal. Hjoed is de taak ek dúdlik. Ik moat de bal ôfpakke en dernei ôfjaan, of self skoare." Coach Jouke springt syn spiler fuortendaalks by. "Winne is hjoed net it belangrykste. It giet derom dat de bern wille meitsje."

Jouke is sels al fyftjin jier coach fan it G-team. "Ik fyn it hartstikke moai om hjir te stean. De jonges ha wille en sa'n protte entûsjasme. Sy binne der altyd yn waar en wyn. De wurdearring is grut en dat is it moaiste dat der is."