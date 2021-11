Provinsjale Steaten wrakselje mei 5 ton ekstra stipe foar iisstadion Thialf

Wachtsje oant it Ryk in beslút nommen hat oer Ryksstipe foar it iisstadion, is neffens deputearre Friso Douwstra gjin goed idee. "In lobby wurket allinnich as je in earlik ferhaal fertelle en dan moatte je ek stean foar je bydrage. In lobby mei as boadskip 'Ik doch wat asto ek wat dochst' sil net wurkje. Myn doel is it behâld fan Thialf as iisbaan foar topsport én breedtesport."

'Lossere relaasje'

Wiebo de Vries fan de ChristenUnie fynt dat de provinsje stribje moat nei in 'lossere relaasje' mei Thialf. De provinsje soe bygelyks besykje kinne om de oandielen oer te dwaan oan in oare partij. "Ik fyn dat we dy mooglikheid ûndersykje moatte. Wy hawwe no trije rollen yn Thialf: we binne oandielhâlder, subsydzjejouwer én tasichthâlder. Dat is wat te folle fan it goeie", seit De Vries.

Hy wit dat de provinsje stean moat foar in diel fan it tekoart fan de iisbaan, mar wol besykje om it jild beskikber te stellen op betingst dat der ek in bydrage fan it Ryk komt. "It is foar ús gjin útmakke saak dat wy dy 5,5 ton jouwe."