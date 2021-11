Fuotbalbûn KNVB: 'Gewoan spylje dit wykein'

De sportbûnen tinke dat dit soarte fan maatregels in dwersferkeard effekt ha sille. It smyt boppedat in soad ûnrêst op by alle frijwilligers dy't alle wykeinen wer aktyf binne op de fjilden en yn de sporthallen.

Under oaren it fuotbalbûn KNVB foarsjocht grutte problemen. Direkteur amateurfuotbal Jan Dirk van der Zee: "Dit is net te dwaan. Seker net foar lytse ferienings. Dit moat je yn in wrâld fan frijwilligers mar efkes foar inoar sjen te krijen. Dat is net te dwaan en wolle we ek net."

Wanhoop by fuotbalklups

Hy wurdt dêryn befêstige troch Bauke Schaafsma fan VV VIOD út Driezum: "Dit is ûnmooglik. Sjoch hjir op it fjild om je hinne en oeral sjoch je iepeningen. Je kinne fan alle kanten it terrein op komme. It fjild achter my is no leech en ik bin benaud dat dat it byld is foar de kommende wiken."

By Blauw Wit '34 yn Ljouwert sitte se mei de hannen yn it hier. Se kinne sa'n kontrôle mei de app op de QR-koade net oan. "Het is geen onwil", seit foarsitter Henk Buning. "We zijn een nette club, wij willen ons graag aan de regels houden maar het moet wel mogelijk zijn." De klup set alles op alles om dochs alle teams spylje te litten.