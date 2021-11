Fûgelgryp fêststeld yn Parregea: 200 fûgels wurde romme

It giet nei alle gedachten om een saneamde 'hoogpathogene variant'. Dit betsjut dat bisten dy't it firus hawwe faak slim siik wurde of der sels troch komme te ferstjerren.

Ferfiersferbod

Yn in striel fan 10 kilometer om Parregea hinne jildt in ferfiersferbod foar plomfeebedriuwen. Dit betsjut dat alle fûgels, aaien, dong en struisel fan dy bedriuwen net ferfierd wurde meie.

Plomfeebedriuwen yn de buert fan de Parregea wurde sekuer yn de gaten holden. Der lizze 12 fan sokke bedriuwen yn in striel fan 10 kilometer om Parregea hinne.

Ophokplicht

Sûnt woansdei jildt foar it hiele lân in ferbod om nei fûgelferbliuwplakken ta te gean as it net needsaaklik is. Boppedat is der in ophokplicht foar kommersjele bedriuwen en in ôfskermplicht foar net-kommersjele fûgeleigeners.