Kolleezje Smellingerlân wol ôffal net ferwurkje litte troch Omrin

Smellingerlân hat HVC út Alkmaar ynhierd foar it ferwurkjen fan it ôffal út de gemeente. Dêrmei is Smellingerlân de iennige Fryske gemeente dy't gjin gebrûk makket fan de tsjinsten fan Omrin út Harns.

CDA, ChristenUnie en Smallingerlands Belang woenen dêrom fan it kolleezje witte oft it net finansjeel oantrekliker en better foar it miljeu is om oer te stappen op Omrin. Hjir spilet ek mei dat Smellingerlân noch wol hieltyd oandielhâlder fan Omrin is.

It kolleezje seit dat in oerstap nei Omrin op de koarte termyn finansjeel foardieliger is, mar dat HVC goedkeaper is op de lange termyn.