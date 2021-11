Waadfûgels yn de problemen op Skiermûntseach

It binne benammen soarten dy't oan de râne fan de kwelders en op it strân briede dy't dêr no gjin plak mear fine. Foar in part komt dat troch fersteuring troch rekreaasje, mar oan de kwelderrâne spilet ek mei dat it dêr hieltiten lestiger wurdt om piken grut te krijen.

Under oare trochdat it mear stoarmet yn de briedperioade troch klimaatferoarings. Dan komt in part fan de kwelder ûnder wetter te stean. In soarte lykas de leppelbek fynt dan in oar plak; in oantal briedpearen is dizze maitiid ek ferhuze nei de Westerplas. De leppelbekken hawwe in topjier hân; noch nea wiene der sa'n soad briedpearen.

Stikstof

In oare ûntwikkeling dy't je suver op elts Waadeilân werom sjogge is de ferrûging fan de fegetaasje yn de dunen en de kwelders, trochdat der tefolle stikstof delslacht. Mei dêrtroch hat de wylp it dreech op it eilân, en dat is al in reade list-soart.

Op de lange termyn moat de reduksje fan it oantal kij op it eilân wat oan dy stikstof belesting dwaan. Dêrfoar binne ek al stappen setten. Der binne ek soarten dy't profitearre fan dy ferrûging, bygelyks de skiere goes. Ferrassend goed gong it ek mei de eiders, mei de lytse sjouwerman giet it ek better.