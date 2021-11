Klimaatfytsers hoopje op Frans Timmermans

Ek yn Dútslân binne Fryske jongerein aktyf. Damien Wierenga fan Easterwâlde is ien fan harren. Se beanen woansdei in klimaatmanifest oan in lid fan de Bundestag oan, de Dútske Twadde Keamer. Sa'n tritich jongelju út Fryslân, Drinte, Grinslân en Oerisel binne op dit stuit yn Niedersachsen. Tegearre mei Dútske jongerein biede se yn Stadthagen in klimaatmanifest oan.