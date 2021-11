Fjouwer saken dy't je witte moatte oer twongen opnamen mei de 'krisismaatregel' yn Fryslân

De krisismaatregel is regele yn de 'Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg' (WvGGZ) dy't sûnt 1 jannewaris 2020 fan krêft is. Dizze wet ferfangt de 'Wet bijzondere opnemingen psychiatrische opnemingen' (BOPZ).

Yn dy wet stiet dat de boargemaster ferplichte soarch tapasse kin yn in krisissituaasje dêr't gau yngrypt wurde moat. It giet dan om de boargemaster fan de gemeente dêr't de pasjint op dat stuit is.

Ien fan de betingsten fan de wet is de hearplicht. It doel is it yn kaart bringen fan de fyzje fan de belutsenen, By it nimmen fan in beslút mei de krisismaatregel moat de boargemaster sawol de fyzje fan de psychiater meinimme as dy fan de belutsen pasjint.

Wannear kin in boargemaster dizze maatregel ynsette?

Der moat sprake wêze fan in driigjende situaasje foar de persoan sels en foar syn omjouwing en der moat in fermoeden wêze dat it gedrach feroarsake wurdt troch in psychyske steurnis.

In psychiater moat dit fêststelle. Ek moat de krisismaatregel nedich wêze om de situaasje te ferhelpen, as de pasjint him ferset tsjin soarch en as der gjin tiid is om de proseduere foar soarchmachtiging te folgjen.

Hoe faak komt it foar?

Yn de lêste acht jier binne der twa tredde mear meldingen fan betize minsken binnenkaam. Yn 2012 wienen der trijetûzen meldingen yn Fryslân, yn 2020 binne dat der hast fiiftûzen.

Dyselde sifers kinne we allinnich noch net weromsjen yn de krisismaatregel, om't de WzGGZ sûnt begjin 2020 bestiet. Wat we wol witte, is dat der yn dat jier yn totaal 272 minsken twongen opnaam binne troch de krisismaatregel en yn it earste healjier fan 2021 binne dat der 128.