Feilichheidsrisiko's foarby: Friezen mei gerêst hert nei Kolombia foar WK skeelerjen

Eins soe it toernoai yn 2020 holden wurde. Yn ferbân mei de coronapandemy waard it toernoai lykwols útsteld. Lang wie it ek ûnwis oft ús lân wol nei it útstelde WK gean soe. Yn Kolombia is it al in skoftlang ûnrêstich, fanwege feilichheidsrisiko's waard it WK noch in kear ferpleatst nei novimber.

Mar sawol op it mêd fan de feiligens as mei de coronasituaasje yn it lân is alles no ûnder kontrôle. "Zij gaan dat allemaal heel goed geregeld hebben," seit de bûnscoach Frank Fiers tsjin Omrop Fryslân. "We zitten in een bubbel en ik ben er van overtuigd dat alles in orde komt."