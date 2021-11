FNP yn ferset tsjin nije ekologyske maatregels by eveneminten

It giet him benammen oan lytsskalige eveneminten, dy't faak troch frijwilligers organisearre wurde. Hy is benaud dat foar dy eveneminten aanst ek ekologysk ûndersyk nedich is. "It giet om eveneminten lykas doarpsfeesten, lykas âldjiersfieringen, mei of sûnder karbidsjitten, yn it ferlinge dêrfan merken, neam it mar op."

De provinsje sil yn de nije regels ûnderskied meitsje tusken yn en bûten de beboude kom. Neffens Soepboer sjitte de measte eveneminten dêr neat mei op. "Je kinne ûnderskied meitsje, mar alle soarten fan eveneminten sille hjir mei krijen ha, alle eveneminten moatte daliks oantoane kinne dat se net skealik binne."

Deastek foar eveneminten

Neffens him kin it der net makliker op wurde mei dizze regels. "Der binne in soad eveneminten dy't yn prinsipe yn de beboude kom binne, mar ek bûten de beboude kom komme, lykas doarpsfeesten mei fersierde weinen."

"Net allinne de drompel wurdt folle heger, mar it krije en hâlden fan frijwilligers wurdt in grut probleem." Hy tinkt net dat minsken nocht hawwe oan ekstra papierwurk. "Jûnen efterinoar yn in kantoarke sitte om dit soarte fan dingen út te sykjen, der hat men hielendal gjin nocht oan. Dus is dit de deastek foar in hiel soad eveneminten."